Роботи Boston Dynamics навчилися адаптуватися під ситуацію. Тепер вони краще долають перешкоди

Американська компанія Boston Dynamics, яку раніше купила Hyundai, повідомила, що її двоногі роботи Atlas стали більш незалежними і навчилися адаптуватися під ситуацію, зокрема самостійно оцінювати перешкоди.

Компанія показала відео «паркуру» двох роботів Atlas. Вони вперше без помилок пройшли складну смугу перешкод, використовуючи свій інтелект без додаткового програмування стрибків.

Розробники розповіли, що поки тестують адаптивну поведінку роботів, і якщо вони навчаться виконувати ті ж рухи, що й людина, то отримають практично безмежні можливості. При цьому в Boston Dynamics зазначили, що проєкт Atlas дослідницький, а не комерційний.

Робот Atlas вчать акробатичним трюкам з 2018 року і за цей час його система значно просунулася вперед. Спочатку він насилу перестрибував колоду, а вже через рік навчився перекидатися і танцювати.