Розкрадання в Державній продовольчо-зерновій корпорації: керівника відправили під домашній арешт

Керівника Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ) Андрія Власенка, якого підозрюють у розкраданні 71 мільйона гривень, відправили під нічний домашній арешт з обов’язком носити електронний браслет.

Про це пише «Слідство.Інфо».

Рішення 16 серпня ухвалив Печерський районний суд Києва. Прокуратура просила суд взяти Власенка під варту з можливістю застави у розмірі 71 мільйон гривень. Адвокати Власенка заперечували проти клопотання прокурора і просили застосувати до їхнього підзахисного найбільш мʼякий запобіжний захід — особисте зобовʼязання.

Врешті суддя Печерського райсуду Києва Крістіна Константінова, вислухавши доводи обох сторін, ухвалила відправити Власенка під нічний домашній арешт з обов’язком носити електронний браслет.