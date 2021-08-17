Розкрадання в Державній продовольчо-зерновій корпорації: керівника відправили під домашній арешт

Керівника Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ) Андрія Власенка, якого підозрюють у розкраданні 71 мільйона гривень, відправили під нічний домашній арешт з обов’язком носити електронний браслет.
Про це пише «Слідство.Інфо».
Рішення 16 серпня ухвалив Печерський районний суд Києва. Прокуратура просила суд взяти Власенка під варту з можливістю застави у розмірі 71 мільйон гривень. Адвокати Власенка заперечували проти клопотання прокурора і просили застосувати до їхнього підзахисного найбільш мʼякий запобіжний захід — особисте зобовʼязання.
Врешті суддя Печерського райсуду Києва Крістіна Константінова, вислухавши доводи обох сторін, ухвалила відправити Власенка під нічний домашній арешт з обов’язком носити електронний браслет.
- 13 серпня поліція затримала очільника Державної продовольчо-зернової корпорації в аеропорту «Київ». Він разом зі спільником намагався втекти з України.
- Керівництво Державної продовольчо-зернової корпорації України викрили на масштабних зловживаннях на сотні мільйонів гривень. Як з’ясували правоохоронці, посадовці корпорації через фіктивні підприємства закуповували зернові за кредитні кошти, отримані під державні гарантії. Після чого експортували товар підконтрольним компаніям-нерезидентам, занижуючи вартість і без попередньої оплати товару. За даними поліції, сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів.