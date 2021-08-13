Поліція затримала в аеропорту очільника Державної продовольчо-зернової корпорації, який намагався втекти з України

Поліція затримала очільника Державної продовольчо-зернової корпорації в аеропорту «Київ». Він разом зі спільником намагався втекти з України.

Про це пише пресслужба МВС.

«Посадовця затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань в аеропорту «Жуляни» вранці, 13 серпня. У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності», — йдеться у повідомленні.

Також затримали і його спільника. Їм оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.