Полиция задержала в аэропорту главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации, который пытался сбежать из Украины

Полиция задержала руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации в аэропорту «Киев». Он вместе с сообщником пытался сбежать из Украины.

Об этом пишет пресс-служба МВД.

«Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту «Жуляны» утром, 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности», — говорится в сообщении.

Также задержали и его сообщника. Им объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.