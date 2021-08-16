Болять очі та голова. Користувачі Twitter скаржаться на новий дизайн соцмережі

Соціальна Twitter внесе зміни у свій новий дизайн після того, як користувачі стали скаржитися на головний біль і дискомфорт.

Про це повідомляє BBC.

Редизайн презентували минулого тижня, він переважно включає висококонтрастні кольори і спеціально розроблений шрифт Chirp. У соцмережі стверджували, що новий вигляд мікроблогів «спочатку може здатися дивним», але це повинно поліпшити сприйняття контенту і прибрати «візуальний безлад».

Проте багато користувачів вважають його заплутаним, важким для читання і занадто яскравим. «Неможливо читати, якщо у людини є проблеми із зором і/або порушення сприйняття», — скаржиться один з користувачів.

За кілька днів відділ Twitter зі спеціальних можливостей повідомив, що вносить зміни в контраст усіх кнопок, щоб полегшити їхнє сприйняття. А вже наступного дня відділ повідомив, що виявив проблеми зі шрифтом Chirp для користувачів Windows і працює над виправленням.

Тепер користувачі закликають соцмережу використовувати шрифт Helvetica або будь-який інший системний шрифт, який використовується користувачем за замовчуванням. Twitter не вперше стикається з протестами проти нового дизайну — подібне траплялося у 2014 та 2017 роках.