Болять очі та голова. Користувачі Twitter скаржаться на новий дизайн соцмережі

Соціальна Twitter внесе зміни у свій новий дизайн після того, як користувачі стали скаржитися на головний біль і дискомфорт.
Про це повідомляє BBC.
Редизайн презентували минулого тижня, він переважно включає висококонтрастні кольори і спеціально розроблений шрифт Chirp. У соцмережі стверджували, що новий вигляд мікроблогів «спочатку може здатися дивним», але це повинно поліпшити сприйняття контенту і прибрати «візуальний безлад».
Проте багато користувачів вважають його заплутаним, важким для читання і занадто яскравим. «Неможливо читати, якщо у людини є проблеми із зором і/або порушення сприйняття», — скаржиться один з користувачів.
За кілька днів відділ Twitter зі спеціальних можливостей повідомив, що вносить зміни в контраст усіх кнопок, щоб полегшити їхнє сприйняття. А вже наступного дня відділ повідомив, що виявив проблеми зі шрифтом Chirp для користувачів Windows і працює над виправленням.
Тепер користувачі закликають соцмережу використовувати шрифт Helvetica або будь-який інший системний шрифт, який використовується користувачем за замовчуванням. Twitter не вперше стикається з протестами проти нового дизайну — подібне траплялося у 2014 та 2017 роках.
- Раніше повідомлялося, що Twitter розробляє інструменти, які дозволяють користувачам видаляти згадки про себе із соціальної мережі, щоб уникнути цькування користувачів.
- Пізніше засновник Twitter Джек Дорсі заявив, що соцмережа підтримуватиме біткоїни. Криптовалюту інтегрують в наявні продукти та послуги, такі як передплата і підтримка авторів донатами.