Канада дозволила імпорт цуценят з України. Його забороняли рік тому після загибелі 38 собак на борту МАУ

Канада дозволила імпорт з України цуценят віком до 8 місяців і запровадила нові вимоги, які стосуються документів та щеплень від сказу.

Про це в понеділок, 16 серпня, повідомила Державна служба України з питань захисту споживачів.

Одна з вимог — офіційний ветеринарний лікар країни походження собаки має засвідчити, що та народилася в розпліднику, який відповідає певним критеріям щодо здоровʼя тварин. Відтак цуценята повинні мати сертифікат від офіційного ветеринара країни, ним же підписаний.