Канада разрешила импорт щенков из Украины. Его запрещали год назад после гибели 38 собак на борту МАУ

Канада позволила импорт из Украины щенков в возрасте до 8 месяцев и ввела новые требования, которые касаются документов и прививок от бешенства.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщила Государственная служба Украины по вопросам защиты потребителей.

Одно из требований — официальный ветеринарный врач страны происхождения собаки должен подтвердить, что та родилась в питомнике, который соответствует определенным критериям относительно здоровья животных. Поэтому щенки должны иметь сертификат от официального ветеринара страны, им же подписанный.