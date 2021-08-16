Держсекретар США Блінкен відповів на лист кримчанина Бессарабова, якого Росія відправила до колонії

Державний секретар США Ентоні Блінкен відповів на лист бранця Кремля, українця та севастопольського журналіста Олексія Бессарабова, який наразі перебуває у російській колонії. З дозволу рідних Бессарабова «Радіо Свобода» публікує окремі уривки з цього листа.
Бессарабов написав листа у травні, напередодні візиту Держсекретаря до України. Блінкен у відповідь запевнив його та інших українців – політичних бранців Кремля, що «Сполучені Штати Америки не забули про вас та ще десятки ваших несправедливо засуджених співгромадян».
«Політично мотивовані переслідування мешканців Криму через їхню політичну позицію, етнічне походження чи релігійні погляди є абсолютно неприйнятними», — йдеться в листі.
Блінкен наголосив: «Знайте, що Сполучені Штати продовжуватимуть закликати Росію звільнити усіх українських політв’язнів, яких вона незаконно утримує, аби Ви та інші політв’язні знову повернулися на свободу, возз’єдналися зі своїми близькими та продовжили життя в суверенній демократичній Україні».
- У листопаді 2016 року ФСБ у Севастополі затримала трьох українців за підозрою у нібито підготовці теракту. Затриманими виявилися Володимир Дудка, Олексій Бессарабов і Дмитро Штибліков, яких пізніше суд заарештував. У листопаді 2017 року Штибліков уклав угоду з російським слідством та отримав пʼять років позбавлення волі.
- Міноборони України заперечує присутність «диверсантів» в анексованому Криму. Звинувачення ФСБ в українському відомстві вважають черговим фейком.
- 4 квітня 2019 року російський суд засудив Дудку і Бессарабова до 14 років колонії суворого режиму. Україна намагалась повернути їх через механізм обміну полоненими із Росією, однак їй відмовляли. Покарання вони відбувають у колонії № 1 Ставропольського краю Росії.