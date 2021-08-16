На Гаїті в результаті землетрусу загинули понад 1,2 тис. осіб, ще близько шести тисяч — поранені

Кількість загиблих внаслідок землетрусу на Гаїті сягнула 1 297 осіб. З сусідніх країн на Гаїті прибули пошуково-рятувальні групи.

Про це повідомляє CNN із посиланням на голову Управління цивільного захисту Гаїті Джеррі Чендлера.

Наразі владі відомо про 5,7 тисячі постраждали жителів. Лікарні Гаїті переповнені, медиків з інших лікарень мобілізують у постраждалі райони, оскільки 16 серпня до Гаїті має дістатися тропічний шторм «Грейс».

За даними Управління цивільного захисту Гаїті, землетрус зруйнував понад 2 868 будівель, зокрема лікарні та школи. Крім того, пошкоджено 5 410 будинків і завдано значної шкоди дорогам та іншій інфраструктурі.

Домінікана та Мексика відправили у Гаїті продукти та медикаменти, а Колумбія та США — пошуковий персонал.