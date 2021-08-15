З наступних Олімпійських ігор виключили три види спорту

Організаційний комітет Олімпійських ігор-2024, що відбудуться у Парижі, опублікував список видів спорту, які будуть представлені на турнірі — з нього виключили ряд видів спорту.

Про це свідчить інформація на сайті змагань.

З переліку виключили карате, бейсбол та софтбол, однак зʼявиться інший новий вид спорту — брейкданс. Оргкомітет заявив, що програма остаточна й не підлягає змінам.