Со следующих Олимпийских игр исключили три вида спорта

Организационный комитет Олимпийских игр-2024, которые состоятся в Париже, опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на турнире — из него исключили ряд видов спорта.
Об этом свидетельствует информация на сайте соревнований.
С перечня исключили каратэ, бейсбол и софтбол, однако появится другой новый вид спорта — брейкданс. Оргкомитет заявил, что программа окончательная и не подлежит изменениям.
Ранее президент Всемирной федерации каратэ Антонио Эспиноса настаивал на том, что этот вид спорта должен вернуться на Олимпийские игры на постоянной основе. Эспиноса сказал Международному олимпийскому комитету: «Мы показали миру, что каратэ — уникальный вид спорта. Каратэ — это вид спорта, который требует особой спортивной подготовки и особой техники. Это то, что мы можем предложить олимпийскому движению, потому что это соответствует олимпийским ценностям».
Отметим, что каратэ впервые было представлен на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Тогда Украина завоевала серебряную медаль (Анжелика Терлюга) и бронзовую (Станислав Горуна).
- Украинскую сборную на Олимпиаде в Токио представляли 153 спортсмена, что было самым малым количеством атлетов на Летней Олимпиаде в истории независимой Украины. В целом Украина получила 19 олимпийских медалей — 1 золото, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. Это лучше, чем на предыдущей Олимпиаде в Рио (11 медалей), но меньше, чем на всех остальных. В медальном зачете сборная Украины заняла 44 место. В нем страны расположены по количеству полученных золотых медалей. В то же время в зачете по общему количеству медалей Украина оказалась на 16 месте.