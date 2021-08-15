Со следующих Олимпийских игр исключили три вида спорта

Организационный комитет Олимпийских игр-2024, которые состоятся в Париже, опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на турнире — из него исключили ряд видов спорта.

Об этом свидетельствует информация на сайте соревнований.

С перечня исключили каратэ, бейсбол и софтбол, однако появится другой новый вид спорта — брейкданс. Оргкомитет заявил, что программа окончательная и не подлежит изменениям.