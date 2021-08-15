У Кот-дʼІвуарі вперше за майже 30 років зареєстрували випадок Еболи

У Кот-дʼІвуарі зареєстрували випадок лихоманки Ебола — це перший випадок смертельної хвороби у країні з 1994 року.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву міністра охорони здоровʼя.

Діагноз підтвердив Інститут Пастера. Еболу виявили у 18-річної гвінейської дівчини. Вона виїхала з міста Лабе у Гвінеї і прибула в Кот-дʼІвуар 11 серпня.