В Кот-дʼИвуаре впервые за почти 30 лет зарегистрировали случай Эболы

В Кот-дʼИвуаре зарегистрировали случай лихорадки Эбола — это первый случай смертельной болезни в стране с 1994 года.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра здравоохранения.

Диагноз подтвердил Институт Пастера. Эболу выявили у 18-летней гвинейской девушки. Она уехала из города Лабе в Гвинее и прибыла в Кот-дʼИвуар 11 августа.