У Лівані вибухнув паливний резервуар, загинули щонайменше 20 людей

Інцидент стався в населеному пункті Тлейла. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в резервуарі було 60 тисяч літрів мазуту.

У Лівані у провінції Аккар уранці 15 серпня вибухнув паливний резервуар, загинули щонайменше 20 людей, ще 79 поранені. Причини вибуху поки невідомі.

Нагадаємо, що 4 серпня 2020 року в столиці Лівану Бейруті в порту вибухнув склад з піротехнікою і сховищем конфіскованих речовин, де зберігалося кілька тисяч тонн аміачної селітри. Вибух повністю знищив порт і зруйнував усе в радіусі 10 км. Тоді загинули 190 людей.