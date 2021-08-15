В Ливане взорвался топливный резервуар, погибли минимум 20 человек

В Ливане в провинции Аккара утром 15 августа взорвался топливный резервуар, погибли по меньшей мере 20 человек, еще 79 ранены. Причины взрыва пока неизвестны.

Инцидент произошел в населенном пункте Тлейла. Местные СМИ сообщают, что в резервуаре было 60 тысяч литров мазута.