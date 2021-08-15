В Україні за добу виявили майже 700 нових хворих на коронавірус. Найбільше — у столиці

Також за минулу добу 238 людей одужали, 17 померли, а 641 хворого шпиталізували. Загалом з початку пандемії та станом на 15 серпня в Україні виявили 2 265 912 випадків коронавірусу. Померли від нього 53 255 людей, а одужали 2 196 827.

В Україні за добу 14 серпня виявили 695 нових хворих на коронавірус. Про це вранці 15 серпня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Що стосується вакцинації, то за добу 14 серпня зробили 76 148 щеплень. Загалом з початку кампанії в Україні імунізували 4 691 020 людей, з них обидві дози отримали 2 718 680.

Нагадаємо, що в Україні зростає кількість випадків захворювання штамом коронавірусу «Дельта». Станом на 12 серпня зафіксували 300 випадків, МОЗ закликає вакцинуватись, адже цей штам більш смертоносний.