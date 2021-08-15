В Украине за сутки выявили почти 700 новых больных коронавирусом. Больше всего — в столице

Также за минувшие сутки 238 человек выздоровели, 17 умерли, а 641 больного госпитализировали. Всего с начала пандемии и по состоянию на 15 августа в Украине выявили 2 265 912 случаев коронавируса. Умерли от него 53 255 человек, а выздоровели 2 196 827.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

В Украине за сутки 14 августа выявили 695 новых больных коронавирусом. Об этом утром 15 августа сообщило Министерство здравоохранения.

Что касается вакцинации, за сутки 14 августа сделали 76 148 прививок. Всего с начала кампании в Украине иммунизировали 4 691 020 человек, из них обе дозы получили 2 718 680.

Напомним, что в Украине растет количество случаев заболевания штаммом коронавируса «Дельта». По состоянию на 12 августа зафиксировали 300 случаев, Минздрав призывает вакцинироваться, поскольку этот штамм более смертоносный.