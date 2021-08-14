У Туреччині жертвами повеней стали 55 людей. Зеленський висловив співчуття

З 11 серпня жертвами повеней на півночі Туреччини стали 55 людей.
Про це повідомляє турецьке управління з надзвичайних ситуацій AFAD.
У провінції Кастамону на південному березі Чорного моря загинули щонайменше 46 людей, ще вісім смертей підтвердили в сусідньому Синопі, одну — у Бартині.
Свої співчуття у звʼязку з гибеллю людей висловив президент України Володимир Зеленський.
«Щирі співчуття президенту Ердогану і дружньому турецькому народу у звʼязку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим», — зазначив Зеленський.
Глава МЗС Дмитро Кулеба теж висловив співчуття щодо катастрофи, яка спіткала Туреччину.
«Я глибоко засмучений звістками про нищівні повені в Туреччині, які призвели до жертв і руйнувань. Глибоко співчуваю рідним загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Україна солідарна з нашими турецькими друзями та союзниками в цей важкий час випробувань», — написав Кулеба.
Деякі мешканці Кастамону в соцмережах повідомили, що внаслідок негоди зникли сотні людей, проте влада провінції це заперечує.
У регіоні триває велика пошуково-рятувальна операція, до якої залучили майже шість тисяч людей із собаками, 20 гелікоптерів і два літаки.
Повені на півночі Туреччини почалися на цьому тижні після злив. За неофіційними даними, майже дві тисячі людей були евакуйовані, а понад 300 вважаються зниклими безвісти.
- Масштабні лісові пожежі в Туреччині спалахнули 28 липня. Президент Туреччини Реджеп Ердоган 31 липня оголосив райони лісових пожеж зонами лиха.
- Відповідальність за масштабні лісові пожежі в Туреччині, за інформацією ЗМІ, взяла на себе організація «Діти вогню», повʼязана з терористичною Робітничою партією Курдистану.
- Девʼятого серпня пожежі в Туреччині майже вдалося загасити. На сході Середземномор’я — у Греції, Італії та Албанії — теж тривають пожежі. В турецькій Антальї внаслідок пожеж постраждали понад 50 людей. Влада розслідує різні версії загоряння. Лісові пожежі спалахнули відразу в чотирьох місцях Манавгатського району.