У Туреччині жертвами повеней стали 55 людей. Зеленський висловив співчуття

З 11 серпня жертвами повеней на півночі Туреччини стали 55 людей.

Про це повідомляє турецьке управління з надзвичайних ситуацій AFAD.

У провінції Кастамону на південному березі Чорного моря загинули щонайменше 46 людей, ще вісім смертей підтвердили в сусідньому Синопі, одну — у Бартині.

Свої співчуття у звʼязку з гибеллю людей висловив президент України Володимир Зеленський.

«Щирі співчуття президенту Ердогану і дружньому турецькому народу у звʼязку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим», — зазначив Зеленський.

Глава МЗС Дмитро Кулеба теж висловив співчуття щодо катастрофи, яка спіткала Туреччину.

«Я глибоко засмучений звістками про нищівні повені в Туреччині, які призвели до жертв і руйнувань. Глибоко співчуваю рідним загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Україна солідарна з нашими турецькими друзями та союзниками в цей важкий час випробувань», — написав Кулеба.

Деякі мешканці Кастамону в соцмережах повідомили, що внаслідок негоди зникли сотні людей, проте влада провінції це заперечує.

У регіоні триває велика пошуково-рятувальна операція, до якої залучили майже шість тисяч людей із собаками, 20 гелікоптерів і два літаки.

Повені на півночі Туреччини почалися на цьому тижні після злив. За неофіційними даними, майже дві тисячі людей були евакуйовані, а понад 300 вважаються зниклими безвісти.