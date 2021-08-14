Twitter зобов’язав всіх працівників вакцинуватися від COVID-19

Корпорація Twitter зобов’язала усіх працівників своїх офісів у Канаді та США вакцинуватися проти коронавірусу.
Про це йдеться у корпоративному листі офіційної представниці Twitter Canada Кем Гордон, передає CBC.
Такі заходи пояснюють безпекою працівників на робочому місці.
Відомо, що у канадських офісах Twitter працюють близько 150 співробітників, а більшість з них дислоковані в Торонто.
Крім того, 13 серпня уряд Канади зобовʼязав всіх працівників держустанов, держструктур, а також регульованих урядом сфер (зокрема, залізниці та авіаліній) вакцинуватися від COVID-19. Водночас приватним компаніям залишили свободу вибору.
Однак Twitter, а також Google, Uber, Lyft і Netflix зобовʼязали своїх працівників у США зробити щеплення проти коронавірусу і мають намір зробити це у Канаді
- IT-корпорація Microsoft попередила своїх співробітників, що вакцинація від COVID-19 буде обов’язковою умовою для повернення на роботу в офіси компанії.
- До офісів Google зможуть повернутися тільки ті співробітники, які зроблять щеплення проти коронавірусу.