Бойовики обстріляли позиції українських військових на Донбасі з артилерії та мінометів — поранені двоє бійців

Бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських військових з артилерії та мінометів — поранені два бійці.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ».
«Сьогодні, 13 серпня, збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» із артилерійських систем калібру 122мм та мінометів калібру 120 та 82мм», — йдеться у повідомленні.
Після надання першої медичної допомоги поранених доправили до медичного закладу. Стан одного бійця — середньої тяжкості, іншого — задовільний.
Також в ОТУ зазначили, що у відповідь на обстріли українські військові відкрили вогонь та припинили дії ворога, про обстріл через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін вже повідомлені представники ОБСЄ.
- Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й надалі попри численні порушення її російськими гібридними силами.
- Напередодні, 12 серпня, у Донецькій області неподалік села Новомихайлівка бойовики також поранили українського військового.