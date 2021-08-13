Бойовики обстріляли позиції українських військових на Донбасі з артилерії та мінометів — поранені двоє бійців

«Сьогодні, 13 серпня, збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» із артилерійських систем калібру 122мм та мінометів калібру 120 та 82мм», — йдеться у повідомленні.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських військових з артилерії та мінометів — поранені два бійці.

Після надання першої медичної допомоги поранених доправили до медичного закладу. Стан одного бійця — середньої тяжкості, іншого — задовільний.

Також в ОТУ зазначили, що у відповідь на обстріли українські військові відкрили вогонь та припинили дії ворога, про обстріл через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін вже повідомлені представники ОБСЄ.