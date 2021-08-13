Боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе из артиллерии и минометов — ранены два бойца

«Сегодня, 13 августа, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» из артиллерийских систем калибра 122мм и минометов калибра 120 и 82мм», — говорится в сообщении.

Об этом сообщается на Facebook-странице оперативно-тактической группировки «Север».

Боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных из артиллерии и минометов — ранены два бойца.

После оказания первой медицинской помощи раненых доставили в медицинское учреждение. Состояние одного бойца — средней тяжести, другого — удовлетворительное.

Также в ОТУ отметили, что в ответ на обстрелы украинские военные открыли огонь и прекратили действия врага, об обстреле через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон уже уведомили представителей ОБСЕ.