Штаб ООС: Российские наемники обстреляли Невельское из гранатометов и пулеметов

Поддерживаемые Россией боевики в течение суток один раз открыли огонь на Донбассе в сторону позиций украинских военных.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники ответили огнем.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ.

Также пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали на Донбассе более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

Кроме того, по данным разведки Минобороны, командование Вооруженных сил России наращивает боевые возможности в ОРДЛО.