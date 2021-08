Бенксі підтвердив авторство восьми графіті, які кілька днів тому зʼявилися на східному узбережжі Англії

Британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що графіті в парку Ніколаса Еверітта в англійському місті Лоустофт та ще сім нових робіт належать йому.

Про це митець написав в Instagram, опублікувавши відповідний ролик.

На першому графіті зображені троє дітей в човні, а між ними помітний напис «Ми всі в одному човні» (Weʼre all in the same boat). При цьому судно зроблене з листа гофрованого заліза. Однак кілька днів тому влада Лоустофта прибрала лист, який був частиною роботи.

За словами міської адміністрації, конструкція перекривала стік води, а в районі очікуються сильні опади. Чиновники обіцяють «відновити човен», коли погода стабілізується.

Також Бенксі належить ще одне графіті, знайдене кілька днів тому біля колишнього магазину електротоварів Лоустофта. На картині зображена дитина, що намагається побудувати щось з піску, який лежить біля стіни.

Серед інших робіт Бенксі є дві миші, чайка, краби та люди, котрі танцюють.