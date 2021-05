На аукціоні Sothebyʼs продали картину Бенксі «Метальник квітів». Лот вперше можна було купити за криптовалюту

На аукціоні Sothebyʼs 12 травня продали картину британського вуличного художника Бенксі «Love Is In The Air» («Любов витає в повітрі»), яка також відома під назвою «Метальник квітів».

Про це повідомляється в Twitter аукціонного будинку.

Картина пішла з молотка за $ 12,9 мільйона. Спочатку роботу оцінювали в $ 3-5 млн. Торги тривали 14 хвилин. Зазначається, що картина стала першим фізичним лотом в історії Sothebyʼs, який можна було купити не тільки за звичайні гроші, а й за криптовалюту — біткоїни, або ефіріум.

Бенксі створив графіті «Любов витає в повітрі» (інші назви — «Лють» і «Метальник квітів») в 2003 році в Віфлеємі, невдовзі після будівництва стіни, що відокремлює Ізраїль від Західного берега річки Йордан.