На аукционе Sothebyʼs продали картину Бэнкси «Метатель цветов». Лот впервые можно было купить за криптовалюту

На аукционе Sothebyʼs 12 мая продали картину британского уличного художника Бэнкси Love Is In The Air («Любовь витает в воздухе»), которая также известна как «Метатель цветов».
Об этом сообщается в Twitter аукционного дома.
Картина ушла с молотка за $12,9 миллиона. Изначально работу оценивали в $3—5 млн. Торги длились 14 минут.
Отмечается, что картина стала первым физическим лотом в истории Sothebyʼs, который можно было купить не только за обычные деньги, но и за криптовалюту — биткоин или эфириум.
Бэнкси создал граффити «Любовь витает в воздухе» (другие названия — «Ярость» и «Метатель цветов») в 2003 году в Вифлееме, вскоре после строительства стены, отделяющей Израиль от Западного берега реки Иордан.
- Ранее сообщалось, что художник Бэнкси лишился прав на одну из своих самых знаменитых работ — «Метатель цветов». Соответствующее решение приняли Офис Европейского Союза по интеллектуальной собственности (EUIPO).
- Представители художника подали в суд на компанию по производству открыток Full Colour Black, которая использовала изображение граффити на своих открытках. EUIPO не занял сторону Бэнкси, так как художник отказался раскрыть свою личность.