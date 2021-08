Бэнкси подтвердил авторство восьми граффити, которые несколько дней назад появились на восточном побережье Англии

Британский уличный художник Бэнкси подтвердил, что граффити в парке Николаса Эверитта в английском городе Лоустофт и еще семь новых работ принадлежат ему.

Об этом художник написал в Instagram, опубликовав соответствующий ролик.

На первом граффити изображены трое детей в лодке, а между ними заметная надпись «Мы все в одной лодке» (Weʼre all in the same boat). При этом судно сделано из листа гофрированного железа. Однако несколько дней назад власти Лоустофт убрали лист железа, который был частью работы.

По словам городской администрации, конструкция перекрывала сток воды, а в районе ожидаются сильные осадки. Чиновники обещают «восстановить лодку», когда погода стабилизируется.

Также Бэнкси принадлежит еще одно граффити, найденное несколько дней назад возле бывшего магазина электротоваров в Лоустофте. На картине изображен ребенок, который пытается построить что-то с песка, который лежит возле стены.

Среди других работ Бэнкси есть две мыши, чайка, крабы и танцующие люди