Повені в Китаї: тисячі людей довелося евакуювати, десятки — загинули

У Китаї в п’яти містах центральної провінції Хубей оголосили «червоний» рівень небезпеки через масштабні повені. Довелося евакуювати майже 6 тисяч людей.

Про це пише Reuters.

Повені сталися через тривалі дощі, які накрили провінцію. Наразі відомо про щонайменше 21 загиблого. Випадки загибелі людей фіксували в селищі Люлін і в місті Суйчжоу.

«Екстремальна погода у провінції призвела до масових відключень електрики та пошкодила понад 3 600 будинків і 8 110 га посівів. Загальні збитки оцінюють у 108 мільйонів юанів ($16,67 мільйона)», — йдеться в повідомленні.

У Китаї попереджають, що сильні дощі можуть тривати до наступного тижня. Під загрозою опинилися центральні та кілька провінцій на південному заході.