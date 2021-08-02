Жертвами повені в Китаї стали понад 300 людей

Влада Китаю заявила, що число загиблих в результаті повені в центральній провінції Хенань різко зросла до 302 осіб.

Про це пише BBC.

Близько 50 осіб залишаються зниклими безвісти. Постраждали майже 13 мільйонів жителів провінції і майже 9 тисяч будинків були пошкоджені. Більшість смертей було зафіксовано в місті Чженчжоу, де паводкові води затопили міську систему метро.

Влада Чженчжоу повідомила, що за три дні випала річна кількість опадів. Мер міста Хоу Хун повідомила журналістам, що 39 осіб були знайдені мертвими на підземних автостоянках. За її словами, ще 14 людей загинули в результаті затоплення лінії міського метро.