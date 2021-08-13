Найбільший порт Китаю частково закрили через одиничне COVID-зараження. Світовій торгівлі загрожують збої

Найбільш завантажений порт материкового Китаю «Нінбо-Чжоушань» (третій у світі за вантажообігом) частково зупинив роботу через зараження одного з працівників терміналу штамом коронавірусу «Дельта». Зупинка роботи загрожує світовій торгівлі серйозними збоями в ланцюжках поставок.

Про це повідомляє ВВС.

«Нінбо-Чжоушань» повʼязаний з понад 560 портами в більш ніж 90 країнах і регіонах світу. Порт тимчасово призупинив прийом і відвантаження контейнерів на терміналі, де було виявлено зараження. Всі працівники терміналу відправлені на карантин.

Як пише Handelsblatt 12 серпня заходу в порт чекали 35 контейнеровозів, а в затоці між Шанхаєм і Нінбо знаходилося 94 корабля.

Якщо термінал залишиться закритим протягом тривалого періоду, то це може дуже вплинути на світову економіку.

У самому місті Нінбо влада закрила підприємства, кінотеатри і бари. Сполучення зі столицею Китаю Пекіном тимчасово призупинено.