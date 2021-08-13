Найбільший порт Китаю частково закрили через одиничне COVID-зараження. Світовій торгівлі загрожують збої

Найбільш завантажений порт материкового Китаю «Нінбо-Чжоушань» (третій у світі за вантажообігом) частково зупинив роботу через зараження одного з працівників терміналу штамом коронавірусу «Дельта». Зупинка роботи загрожує світовій торгівлі серйозними збоями в ланцюжках поставок.
Про це повідомляє ВВС.
«Нінбо-Чжоушань» повʼязаний з понад 560 портами в більш ніж 90 країнах і регіонах світу. Порт тимчасово призупинив прийом і відвантаження контейнерів на терміналі, де було виявлено зараження. Всі працівники терміналу відправлені на карантин.
Як пише Handelsblatt 12 серпня заходу в порт чекали 35 контейнеровозів, а в затоці між Шанхаєм і Нінбо знаходилося 94 корабля.
Якщо термінал залишиться закритим протягом тривалого періоду, то це може дуже вплинути на світову економіку.
У самому місті Нінбо влада закрила підприємства, кінотеатри і бари. Сполучення зі столицею Китаю Пекіном тимчасово призупинено.
- В кінці травня цього року спалах коронавірусу призвів до закриття китайського порту Янтьян, що викликало перевантаженість сусідніх портів.
- На початку серпня влада Китаю заявила, що протестує все населення Уханя на можливу наявність COVID-19 після того, як в місті виявили сім випадків коронавірусу.