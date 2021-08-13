Крупнейший порт Китая частично закрыли из-за единичного COVID-заражения. Мировой торговле грозят сбои

Самый загруженный порт в материковом Китае Нинбо-Чжоушань (третий в мире по грузообороту) частично остановил работу из-за заражения штаммом коронавируса «Дельта» одного из работников терминала. Остановка работы грозит мировой торговле серьезными сбоями в цепочках поставок.

Об этом сообщает ВВС.

Порт связан с более чем 560 портами мира в свыше 90 странах и регионах мира. Порт временно приостановил прием и отгрузку контейнеров на терминале, где было выявлено заражение. Все сотрудники терминала отправлены на карантин.

Как пишет Handelsblatt, 12 августа захода в порт ждали 35 контейнеровозов, а во всем заливе между Шанхаем и Нинбо находилось 94 корабля.

Если терминал останется закрытым в течение длительного периода, то это может оказать большое влияние на мировую экономику.

В самом городе Нинбо власти закрыли предприятия, кинотеатры и бары. Сообщение со столицей Китая Пекином временно приостановлено.