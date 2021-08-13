Крупнейший порт Китая частично закрыли из-за единичного COVID-заражения. Мировой торговле грозят сбои

Самый загруженный порт в материковом Китае Нинбо-Чжоушань (третий в мире по грузообороту) частично остановил работу из-за заражения штаммом коронавируса «Дельта» одного из работников терминала. Остановка работы грозит мировой торговле серьезными сбоями в цепочках поставок.
Об этом сообщает ВВС.
Порт связан с более чем 560 портами мира в свыше 90 странах и регионах мира. Порт временно приостановил прием и отгрузку контейнеров на терминале, где было выявлено заражение. Все сотрудники терминала отправлены на карантин.
Как пишет Handelsblatt, 12 августа захода в порт ждали 35 контейнеровозов, а во всем заливе между Шанхаем и Нинбо находилось 94 корабля.
Если терминал останется закрытым в течение длительного периода, то это может оказать большое влияние на мировую экономику.
В самом городе Нинбо власти закрыли предприятия, кинотеатры и бары. Сообщение со столицей Китая Пекином временно приостановлено.
- В конце мая этого года вспышка коронавируса привела к закрытию китайского порта Янтьян, что привело к перегруженности соседних портов.
- В начале августа власти Китая заявили, что протестируют все население Уханя на возможное наличие COVID-19 после того, как в городе выявили семь случаев коронавируса.