У Міноборони провели бесіду з легкоатлеткою Магучіх через фото з росіянкою

У Міноборони України провели бесіду з легкоатлеткою Ярославою Магучіх (молодший сержант) з приводу фото з росіянкою Марією Ласіцкене після фіналу змагань на Олімпійських іграх в Токіо, яке викликало критику.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, спортсменка пояснила обійми з росіянкою як наслідок емоцій. «Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що сталося. Сумує з приводу того, як використовували її фото в антиукраїнській пропаганді», — зазначила Маляр, додавши, що Магучіх залишається «вірною Україні».

Маляр запевнила, що всі керівники спортсменів і самі спортсмени, які перебувають у лавах Збройних сил, «будуть належним чином ознайомлені» з Доктриною публічного спілкування ЗСУ, щоб надалі не було подібних інцидентів.