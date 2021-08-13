В Минобороны провели беседу с легкоатлеткой Магучих из-за фото с россиянкой

В Минобороны Украины провели беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих (младший сержант) по поводу фото с россиянкой Марией Ласицкене после финала соревнований на Олимпийских играх в Токио, которое вызвало критику.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, спортсменка объяснила объятия с россиянкой эмоциями. «Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Переживает из-за того, что ее фото использовали в антиукраинской пропаганде», — отметила Маляр, добавив, что Магучих остается «верной Украине».

Маляр заверила, что все руководители спортсменов и сами спортсмены, которые состоят в рядах Вооруженных сил, «будут должным образом ознакомлены» с Доктриной публичного общения ВСУ, чтобы в дальнейшем подобных инцидентов не происходило.