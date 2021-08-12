Розкрадання 27 млн гривень на реконструкції площі: суд узяв під варту заступника мера Миколаєва

Вищий антикорупційний суд відправив під варту на 60 діб заступника мера Миколаївської міськради Сергія Коренєва, підозрюваного в розкраданні майже 27 млн гривень із бюджету під час реконструкції Соборної площі у Миколаєві.
Відповідне рішення суддя ВАКС ухвалила 12 серпня.
Згідно з рішенням суду, Коренєв перебуватиме під вартою до 8 жовтня або може вийти під заставу в 3 мільйони 518 тисяч 500 гривень та носити електронний засіб контролю (браслет).
- 10 серпня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили корупційну схему, яка завдала шкоди на понад 26,8 млн гривень. Йдеться про розкрадання грошей під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві.
- Окрім посадовців міськради затримали і керівників приватних компаній. За даними НАБУ, загальна кількість підозрюваних у цій схемі — вісім осіб. Сергія Коренєва затримали в пункті пропуску на українсько-угорському кордоні.