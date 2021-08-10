Посадовців Миколаївської міськради викрили на розкраданні майже 27 млн гривень. Заступника мера затримали на кордоні з Угорщиною

У Миколаєві посадовців міськради викрили на привласненні понад 26,8 млн гривень із бюджету під час реконструкції Соборної площі.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Як зазначається, учасниками схеми слідство вважає вісім осіб:

заступника Миколаївського міського голови;

першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міськради;

директорів шести приватних компаній, один із яких є чинним депутатом Одеської міськради.

Усім учасникам схеми інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у 2019 році департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції площі. Посадовці змовилися з директорами приватних компаній та допомогли виграти тендер наперед визначеному ТОВ, яке і виконало роботи. Згідно з висновками експертів, роботи проведено за завищеними цінами.

Наразі затримані посадовці Миколаївської міськради та два керівники приватних компаній. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Решті учасників уже повідомили про підозру. Мера Миколаєва повісткою викликали до НАБУ для проведення слідчих (розшукових) дій.

Окремо у НАБУ заявили, що заступник мера Миколаєва був затриманий у міжнародному пункті пропуску «Лужанка — Берегшурань», що на україно-угорському кордоні. Слідство припускає, що посадовець намагався втекти з України.