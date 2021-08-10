Чиновников Николаевского горсовета уличили в хищении почти 27 млн гривен. Заммэра задержали на границе с Венгрией

В Николаеве чиновников горсовета уличили в присвоении более 26,8 млн гривен из бюджета при реконструкции Соборной площади.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как отмечается, участниками схемы следствие считает восемь человек:

заместителя Николаевского городского головы;

первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского горсовета;

директоров шести частных компаний, один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета.

Всем участникам схемы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции площади. Чиновники сговорились с директорами частных компаний и помогли выиграть тендер заранее определенному ООО, которое и выполнило работы. Согласно выводам экспертов, работы проведены по завышенным ценам.

Сейчас задержаны чиновники Николаевского горсовета и два руководителя частных компаний. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Остальным участникам уже сообщили о подозрении. Мэра Николаева повесткой вызвали в НАБУ для проведения следственных (розыскных) действий.

Отдельно в НАБУ заявили, что заместитель мэра Николаева был задержан в международном пункте пропуска «Лужанка — Берегшурань» на украино-венгерской границе. Следствие предполагает, что чиновник пытался бежать из Украины.