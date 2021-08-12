Хищение 27 млн гривен на реконструкции площади: суд взял под стражу заммэра Николаева

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу на 60 суток заместителя мэра Николаевского горсовета Сергея Коренева, подозреваемого в хищении почти 27 млн гривен из бюджета при реконструкции Соборной площади в Николаеве.
Соответствующее решение судья ВАКС приняла 12 августа.
Согласно решению суда, Коренев будет находиться под стражей до 8 октября или может выйти под залог в 3 миллиона 518 тысяч 500 гривен и будет носить электронное средство контроля (браслет).
- 10 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что разоблачили коррупционную схему, которая нанесла ущерб на более чем 26,8 миллионов гривен. Речь идет о хищении денег при реконструкции Соборной площади в Николаеве.
- Кроме должностных лиц горсовета задержали и руководителей частных компаний. По данным НАБУ, общее количество подозреваемых в этой схеме — восемь человек. Сергея Коренева задержали в пункте пропуска на украинско-венгерской границе.