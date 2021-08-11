Хищение 27 млн грн: заммэра Николаева и чиновнику горсовета сообщили о подозрении

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении задержанному заммэра Николаева Сергею Кореневу в хищении более 26,8 млн гривен при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Коренева подозревают по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). О подозрении также сообщили задержанным первому заместителю директора одного из департаментов Николаевского городского совета и двум руководителям частных компаний (один из которых — депутат Одесского горсовета). Им также вменяют эту статью.

В НАБУ отмечают, что общее количество подозреваемых в этой схеме — восемь человек.

Сам Коренев, которого задержали на границе с Венгрией, написал в Facebook, что с 7 августа находится в отпуске и планировал выехать за границу с семьей и друзьями, но был задержан сотрудниками НАБУ для дачи показаний. Он отметил, что сотрудничает со следствием и едет в Киев для встречи с детективами НАБУ.

«Дело, как вы знаете, было инициировано еще в прошлом году. Со следствием я сотрудничаю. Также сегодня утром у меня в квартире проходил обыск по вышеуказанному делу. При обыске ничего не было найдено или изъято. В своей работе я, как должностное лицо, несу много рисков, а как руководитель департамента ЖКХ и заместитель городского головы, ответственность за вверенные мне структуры», — написал он.