В Італії через масштабні лісові пожежі загинули вже чотири людини. В окремих регіонах просять ввести надзвичайний стан

На півдні Італії спалахнули масштабні лісові пожежі, загинули вже чотири людини.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Через антициклон «Люцифер», який приніс надвисокі температури (+48,8 °С) з пустелі Сахара, спалахнули ліси Калабрії, Сицилії, Сардинії та Кампанії.

У вівторок рятувальники виявили тіло чоловіка в місті Гроттер (Калабрія), полум’я охопило його заміський будинок, і він не зміг вибратися.

Минулої доби ще дві людини загинули у Калабрії та одна на Сицилії.