В Италии из-за масштабных лесных пожаров погибли уже четыре человека. В отдельных регионах просят ввести чрезвычайное положение

На юге Италии вспыхнули масштабные лесные пожары, погибли уже четыре человека.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Из-за антициклона «Люцифер», который принес сверхвысокие температуры (+48,8 °С) из пустыни Сахара, загорелись леса Калабрии, Сицилии, Сардинии и Кампании.

Во вторник спасатели обнаружили тело мужчины в городе Гроттер (Калабрия), пламя охватило его загородный дом, и он не смог выбраться.

За прошедшие сутки еще два человека погибли в Калабрии и один на Сицилии.