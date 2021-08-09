В Турции локализировали почти все лесные пожары, кроме очагов в двух городах

В Турции удалось взять под контроль все лесные пожары, за исключением возгораний в Миласе и Кейджегизе на юге страны.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Такие данные опубликовал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Перед этим министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что от пожара в южной провинции Антальи пострадали 59 поселков и 3 231 здание. Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) отправило в регион 400 жилых контейнеров для эвакуированных жителей.