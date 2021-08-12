В Турции после масштабных лесных пожаров начались аномальные паводки

На севере Турции после масштабных лесных пожаров начались проливные дожди, которые привели к наводнениям. Вода сносит припаркованные машины и разрушает дома, расположенные на склонах.

Несколько человек пострадали, один — погиб, около десяти пропали без вести, пишет AP.

Чтобы спастись, люди забирались на крыши домов, а авиация их спасала. Паводки затронули прибрежные провинции Айдын, Стамбул, Синоп и Самсун.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что страна столкнулась с наихудшей катастрофой за последние 50—100 лет. Больше всего пострадал от наводнения город Кастамону — в некоторых районах вода поднялась на 3—4 метра.

В Бартине непогода разрушила несколько домов и по меньшей мере два моста. Кроме того, частично обвалилась дорога, которая вела в соседнюю провинцию Карабук.