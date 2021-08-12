У Туреччині після масштабних лісових пожеж почалися аномальні паводки

На півночі Туреччини після масштабних лісових пожеж почалися проливні дощі, які викликали паводки. Вода зносить припарковані машини та руйнує будинки, які розташовані на схилах.

Кілька людей постраждали, одна людина загинула, ще приблизно десять зникли безвісти, пише AP.

Щоб врятуватися, люди забиралися на дахи будинків, а авіація їх рятувала. Паводки зачепили прибережні провінції Бартин, Кастамону, Сіноп і Самсун.

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що країна зіткнулася з найгіршою катастрофою за останні 50—100 років. Найбільше постраждало від повені місто Кастамону — в деяких районах вода піднялась на 3—4 метри.

У Бартині негода зруйнувала кілька будинків і щонайменше два мости. Окрім того, частково обвалилась дорога, яка вела до сусідньої провінції Карабук.