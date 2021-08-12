«Бюджет недоотримав 1,3 млрд грн». СБУ ліквідувала схему поставок російських міндобрив в обхід санкцій

Служба безпеки України ліквідувала схему постачання на територію України міндобрив російського виробника. Структури російської компанії-виробника ухилялися від сплати обов’язкових митних платежів, сума яких становила близько 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, цією протиправною діяльністю займалася група компаній, до яких запровадила економічні санкції РНБО. Постачаючи в Україну мінеральні добрива російського виробництва протягом 2014—2018 років, компанії подавали до митних органів свідомо недостовірні відомості. Це дозволило їм ухилятися від сплати антидемпінгового мита, встановленого рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку.

Слідчі провели обшуки в офісі афілійованої компанії та за місцем мешкання двох осіб, причетних до організації схеми. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.