СБУ заблокувала контрабандний вантаж на 16 млн грн. Схему організував підсанкційний львівʼянин Дідух з родиною

Служба безпеки України викрила масштабну схему контрабанди брендового одягу та косметичних товарів з ЄС. Лише в одній партії контрабанди зловмисники хотіли перевезти товарів на 16 млн грн.

СБУ пише, що контрабандний канал йшов через Галицьку митницю Держмитслужби. Організатори схеми — представники криміналітету та їхні родичі, що знаходяться під дією санкцій РНБО, а саме — родина Володимира Дідуха. До схеми ділки залучили інспектора митного посту «Яворів» Галицької митниці. Він вніс зареєстрував дорогий брендовий одяг та косметику як «настінна плитка».

Правоохоронці припинили схему під час митного оформлення вантажу — і запобігли контрабанді товарів на 16 млн грн.

СБУ

Наразі інспектору митниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється у компʼютерах, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Зазначимо, що проти Дідуха Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції 2 квітня 2021 року. Тоді ж президент Володимир Зеленський повідомив про рішення РНБО відсторонити від роботи десятки посадовців митних органів.