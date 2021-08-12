Суд відправив під варту колишню держслужбовицю, яка намагалася «продати» посаду глави Миколаївської ОДА за $600 тисяч

Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту на 60 діб колишню працівницю управління справами Апарату Верховної Ради Тетяну Павлову, яка намагалася «продати» посаду глави Миколаївської ОДА за $600 тисяч.

Відповідне рішення суддя Галина Подзігун ухвалила 12 серпня, повідомляє «Суспільне».

Згідно з рішенням суду, Павловій обрали запобіжний захід із можливістю внесення 16 мільйонів 80 тисяч гривень застави.

Як зазначається, свою провину ексдержслужбовиця не визнала. Вона запевняє, що лише надавала консультації жителю міста Одеса на прізвище Гусев, який нібито хотів отримати посаду голови Миколаївської ОДА.