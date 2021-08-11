Колишня держслужбовиця намагалася «продати» посаду глави Миколаївської ОДА за $600 тисяч. Її затримали

Слідчі встановили, що організатором злочинної схеми була 64-річна жителька Києва — колишня працівниця управління справами Апарату Верховної Ради України. У спільники вона залучила 36-річного мешканця столиці — голову правління благодійної організації.

У Миколаївській області поліція викрила схему продажу посади голови обласної держадміністрації. За «послугу» зловмисники просили €600 тисяч.

Жінка підшукала нібито кандидата на посаду голови Миколаївської ОДА. За це вимагала в останнього $600 тисяч. При цьому наголошувала, що кошти потрібні для високопосадовців, які сприятимуть цьому призначенню.

Силовики затримали організатора та її спільника під час отримання частини грошей — $200 тисяч.

Наразі зловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України — шахрайство. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.