Бывшая госслужащая пыталась «продать» должность главы Николаевской ОГА за $600 тысяч. Ее задержали

Следователи установили, что организатором преступной схемы была 64-летняя жительница Киева — бывшая сотрудница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. В сообщники она привлекла 36-летнего жителя столицы — председателя правления благотворительной организации.

В Николаевской области полиция разоблачила схему продажи должности главы областной госадминистрации. За «услугу» злоумышленники просили $600 тысяч.

Женщина подыскала якобы кандидата на должность главы Николаевской ОГА. За это требовала у последнего $600 тысяч. При этом подчеркивала, что деньги нужны для чиновников, которые будут способствовать этому назначению.

Силовики задержали организатора и ее сообщника при получении части денег — $200 тысяч.

Сейчас злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины — мошенничество. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.