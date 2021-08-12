У Білорусі затримали колишнього кандидата в президенти Дмитрієва

У Білорусі затримано колишнього кандидата в президенти Андрія Дмитрієва.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» та правозахисний центр «Весна».
Дмитрієва затримали вранці, але з якої причини поки невідомо. Також не ясно де він знаходиться.
Дмитрієв є співголовою дослідного громадського обʼєднання «Говори правду», членом оргкомітету «Нашої партії» і делегатом віртуальної платформи «Сход».
Напередодні у близько 20 делегатів «Сходу» пройшли обшуки. 11 осіб після допитів відпустили, а Ігоря Лещеня — колишній посол Білорусі в Ізраїлі і Словаччини та голова віртуальної платформи — затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
- Дмитрієв на президентських виборах 2020 року, за даними Центрвиборчкому, набрав всього 1,2% голосів виборців (трохи більше 70 тисяч голосів). Після виборів Дмитрієв вимагав перерахунку і публічно підтримав Світлану Тихановську, яка за оцінками незалежних спостерігачів перемогла Олександра Лукашенка.
- Раніше Комітет державної безпеки Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тихановську та ще 17 громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності. Там повідомили, що всіх 18 осіб оголошено в міжнародний розшук. Також підготували документи про екстрадицію Тихановської з Литви.