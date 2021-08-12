У Білорусі затримали колишнього кандидата в президенти Дмитрієва

У Білорусі затримано колишнього кандидата в президенти Андрія Дмитрієва.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» та правозахисний центр «Весна».

Дмитрієва затримали вранці, але з якої причини поки невідомо. Також не ясно де він знаходиться.

Дмитрієв є співголовою дослідного громадського обʼєднання «Говори правду», членом оргкомітету «Нашої партії» і делегатом віртуальної платформи «Сход».

Напередодні у близько 20 делегатів «Сходу» пройшли обшуки. 11 осіб після допитів відпустили, а Ігоря Лещеня — колишній посол Білорусі в Ізраїлі і Словаччини та голова віртуальної платформи — затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.