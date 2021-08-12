В Беларуси задержали бывшего кандидата в президенты Дмитриева

В Беларуси задержан бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

Об этом сообщает «Радио Свобода» и правозащитный центр «Весна».

Дмитриева задержали утром, но по какой причине пока неизвестно. Также не ясно где он находится.

Дмитриев является сопредседателем исследовательского общественного объединения «Говори правду», членом оргкомитета «Нашей партии» и делегатом виртуальной платформы «Сход».

Накануне у около 20 делегатов «Схода» прошли обыски. 11 человек после допросов отпустили, а Игоря Лещеня — бывший посол Беларуси в Израиле и Словакии и глава виртуальной платформы — задержали. Сейчас он находится в Изоляторе временного содержания.