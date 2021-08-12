Колишній учасник кей-поп гурту Big Bang Синні отримав три роки вʼязниці у справі про сутенерство

Південнокорейський військовий суд засудив до трьох років увʼязнення зірку кей-попу Синні (справжнє імʼя Лі Син Хен), який був учасником популярного гурту Big Bang. Синні отримав термін у справі про сутінерство і має виплатити штраф 1,15 мільярда вон ($989 тисяч).

Про це повідомляє Associated Press.

Звинувачення Синні висунули ще в січні 2020 року. За даними слідства, він організовував сексуальні послуги для бізнесменів з Тайваню, Японії та Гонконгу в період з 2015 до 2016 року, викрав кошти сеульського клубу «Палаюче сонце», в якому був піар-директором, а також робив великі ставки в іноземних казино з 2013 по 2017 рік, що заборонено законодавством Південної Кореї.

Синні всі звинувачення заперечував, але на піку карʼєри вирішив піти з Big Bang і оголосив про завершення карʼєри.

У березні минулого року Синні призвали в армію, а його справу передали до військового суду. Після оголошення вироку Синні взяли під варту в залі суду.